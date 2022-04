Degardin ANNE

Le métier d'intermédiaire en financement participatif consiste à mettre en relation des porteurs de projets et des internautes, sur un site dédié. Le porteur de projet détaille son initiative, ses objectifs. Les contributeurs le financent.

Très encadré par la loi depuis 2014, le financement participatif peut proposer du don (avec ou sans contreparties), des prêts, des investissements.

Vous connaissiez le don simple, avec remerciements (geste ou goodies) ; le don contre don, qui permet de tester le marché. Mais CHUILLA (à lire « J’suis là »), né à Bordeaux en septembre 2016, propose en plus du don d'objets, de compétences, de lieux...Ceci constitue une nouveauté réelle. CHUILLA est la première plateforme de « crowdfunding » qui encourage le don en nature pour protéger l’environnement.

CHUILA favorise l’économie circulaire !

Chacun peut ainsi contribuer à un projet présenté sur le site : en euros, mais également par apport(s) de biens (costumes, décors, instruments, machines, matières premières, outils...), de compétences ou de lieux. Le savoir-faire se transmet, ce qui ne sert pas se rend utile. Ceci encourage le réemploi, la récupération pour préserver la nature. La solidarité prend son sens. Les projets aboutissent, gagnent en expérience, le risque lié à l’endettement diminue. Les périodes d’amorçage des initiatives sont facilitées.

Loin des sites généralistes, CHUILLA est pour le moment une plateforme spécialisée dans l’Art, l’Art-récup, les Métiers d'Art et de la Culture, le patrimoine vivant et tous les projets créatifs de l’économie circulaire. Qualitative, plus que quantitative, sa priorité est de voir les talents aboutir à des projets concrets.

Soucieuse de proposer un modèle économique équilibré, d'harmoniser les impératifs financiers et l'humain, CHUILLA a opté volontairement pour des statuts d'entreprise solidaire d'utilité sociale. Il s'agit donc d'une plateforme de l’ESS, à but lucratif limité.

Le financement participatif propose une alternative, un complément, aux financements traditionnels connus. CHUILLA répond à l'éthique attendue d'un monde de la finance repensé.

De nombreux menus déroulants vous apportent des informations complètes. Mais l'équipe est très à l'écoute des porteurs de projets, par téléphone, mails et rencontres directes. Bien comprendre les objectifs des porteurs de projets permet à CHUILLA de mieux les accompagner vers une collecte réussie. La mise en page de la campagne est assurée par le site. Ainsi le taux d’échecs baisse, les projets sont fiables.



Pour en savoir plus : https://www.chuilla.fr



Facebook : https://www.facebook.com/chuillafp/



