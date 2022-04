Degusseau CHRISTINE

Parcours : Diplômée de l’EUROMED Marseille en 2005, Christine débute chez Globe Communication, où elle assure le poste de Chef de Pub au service d’enseignes telles que Optique de Bourbon et Jumbo score & Score ou d’évènements comme La foire agricole de Bras-Panon.



En 2006, elle s’associe avec Salim Issa, et ensemble ils créent Kayamb communication.

Depuis, elle est en charge des budgets URCOOPA, Atlas, Maison de la Literie, Crozatier, La Poste et 100 000 Chaussures.



Quand elle n’est pas au bureau elle donne des cours à l’Université de La réunion sur « les techniques de communication » ou siège en tant que conseillère, aux Prud’hommes de La Réunion.



