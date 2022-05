Mathilde MEYER

15 years of progressive experience in both private & public sector, across a broad range of communications management functions in multicultural environment and diverse industry segment.



15 années d’expérience dans la communication nationale et internationale - interne & externe

Forces : vision, créativité, pensée analytique, sens des affaires, gestion de projets

Esprit d’équipe, adaptabilité, environnement multiculturel, éthique et valeurs



Mes compétences :

Communication interne

Stratégie digitale

Relations Presse

Stratégie de communication