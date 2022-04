Delalande ARNAUD

ROMANS :

"Notre-Dame Sous la Terre", éditions Grasset, 1998. prix Relais H du Roman d'Evasion, Prix Charles Oulmont de la Fondation de France. Traductions 4 pays. Livre de Poche.

"L'Eglise de Satan, le roman des cathares" éditions Grasset, 2002. Prix Jeand'Heurs du roman historique. Traductions 2 pays. Livre de Poche.

"La Musique des Morts", 2003, éditions Grasset. Traductions 1 pays. Livre de Poche. Prix Livresse de Lire Brest 2010.

"Le Piège de Dante", éditions Grasset, 2006. Traductions 20 pays.

"La Lance de la destinée", éditions Robert Laffont, 2007. Traductions 8 pays. Livre de Poche.

"Les Fables de Sang", éditions Grasset, 2009. Traductions 10 pays.

"Le Jardin des Larmes", éditions Grasset, 2011.

"Le Piège de Lovecraft", éditions Grasset, 2014.

"Philomène et les Ogres", conte musical avec David Chaillou, lu par Jean-Pierre Marielle et Agathe Natanson, Gallimard Giboulées, 2012.

SCENARIO :

"Codex Sinaïticus" BD en 3 volumes pour les éditions Glénat, en collaboration.

"Le Dernier cathare" BD en 4 volumes, dont 3 parus, éd. 12 bis/Glénat.

"Aliénor" BD en 6 tomes dont 3 parus, éd. Delcourt.

"Surcouf" BD en 4 tomes, dont 2 parus, éd 12 bis 2011

"Cagliostro", BD en 2 tomes dont 1 paru, éd. Delcourt.

Cinéma : collaboration "Krach" de Fabrice Genestal avec G. Lellouche, M.Madsen, C. Berling, V.Giocante.

"Les Drôles de Petites Bêtes : Peur sur la Ruche", en production, Onyx Films, animation 3D.

Script consultant sur projets cinéma et TV.