Delamain CECILE

ASSOCIEE UP-SCOPE, je mets au service de nos clients une double expérience : en Management des Organisations et en Gestion des Ressources Humaines.



Expertises :

- Pilotage de la performance de la fonction RH,

- Enquêtes de satisfaction et de climat de travail,

- Référencement des Emplois et des Compétences,

- Benchmark des bonnes pratiques QVT et RSE



Mes compétences :

CONSEIL

RH

GPEC

GESTION DES CONNAISSANCES

COMMUNICATION

ORGANISATION

TABLEAU DE BORD

RESSOURCES HUMAINES

GESTION DE PROJETS

CONSULTING

Formation