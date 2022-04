Delamain GILLES

Expérience 18 années dans le secteur social et médico-social.



Consultant Formateur spécialiste des services à la personne & de proximité.



Audit et accompagnement de structures sociales et médico-sociales



Organisation du travail

 Audit organisationnel

 Audit social

 Accompagnement dans les mises en place des restructurations

 Etude de faisabilité et accompagnement de projet de mutualisation



Financier

 Audit financier

 Accompagnement dans la réalisation de budget et compte de résultat

 Détermination de tarif, cpom

 Accompagnement dans l’optimisation de la gestion et du contrôle de gestion



Qualité et évaluation

 Accompagnement vers la certification, soutien et pilotage démarche qualité

 Audit documentaire

 Audit blanc

 Evaluation interne et externe de service à la personne (agrée ANESM)

 Enquêtes : démarche participative, exploitation de bases de données, analyses statistiques



Accompagnement projet

 Fusion

 Mutualisation

 Plate forme logistique

 Spasad

 Réorganisation...



Communication et Développement

 Développement de stratégies de communication

 Etude de faisabilité de projet secteur social et médico social



Formation

Ma méthodologie d’intervention est une pédagogie active conçue pour rendre les stagiaires acteurs de la formation.



Notre concept conduit à mettre en œuvre systématiquement des solutions "sur mesure" à partir de l'analyse des besoins du stagiaire, de l’encadrement et de la direction.



Nos formations couvrent tous les secteurs des structures de services à la personne et de soins à domicile :

• Les professionnels d’intervention

• Développement- qualité

• Equipe de direction - encadrement

• Gestion financière

• Ressources humaines



Formations en intra : Les formations proposées sont adaptées en fonction de votre organisation, vos méthodes, vos outils, les spécificités de vos prestations.



Formations en inter : Ces formations favorisent l’échange des pratiques et permettent d’apporter des solutions aux problématiques posées.





Mes compétences :

Audit

Audit financier

Budget

mutualisation

Organisation

Qualité

Ressources humaines

Restructuration

Service à la personne

SSMS

Stratégie