Delamaison BRUNO

Actuellement en poste comme conseiller commercial, j’ai exercé pour la marque Mazda depuis 2004, en ayant le rôle de responsable de la marque au sein de notre concession. J’ai pris en charge 2 points de vente avec une équipe commerciale, la gestion des campagnes publicitaires et actions commerciales à mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs, ainsi que l’organisation d’événements destinés à notre clientèle comme des soirée de lancement de nouveaux produits ou notre sortie annuelle réservée aux possesseurs de MX-5.



Suite à l’arrêt de la représentation de la marque Mazda en 2012, j’ai intégré l’équipe de vente VN Ford au sein de la même concession.



Mon parcours professionnel déjà long, m’a permis d’être au contact d’une clientèle exigeante et passionnée. J’ai toujours su faire preuve de rigueur, de sérieux et d’efficacité dans mon travail.