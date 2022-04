Delandsheer DAMIEN

Principales missions // Constructions neuves & rénovations (démolition + désamiantage).

* Investigations, diagnostics et études,

* Analyse des dossiers, concertation et coordination des intervenants en

phase études opérations de construction (privés/public).

* Consultations, appel d'offres , choix des entreprises,

* Relations avec clients et partenaires,

* Planification, coordination, pilotage contrôle travaux

* Gestion financière

* Contrôle sécurité, respect des normes, contrôle technique