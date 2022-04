Benoît SALIN

Nos expertises :

Ingénierie de Travaux & Contractant général (Conception et Réalisation Clef en main)

CER accompagne les professionnelles dans leurs projets de travaux en Contruction et Réhabilitation



Nos clients :

Lidl, Chronopost, Le groupe La voix du Nord,, Gefco, Rexair, et des entreprises à taille humaines ...



Nos domaines d'activités :

Bâtiments Industriels : Stockage, Atelier de production, Logistique, Agro-alimentaire, Agricole

Bâtiments Tertiaires : Immeuble de bureaux, Showroom, Surface commerciale, Restaurant, Commerce de proximité

Bâtiments Spécifiques : Laboratoire, Salle blanche, Chambre froide, Chambre négative

Établissements Sportifs : Salle multi-sports, Dojo



Notre site internet :

www.CERcg.fr