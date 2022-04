Delanoe NATHALIE

L’innovation, le mot fort de mon parcours.

Suite à un master à l’IAE de Toulouse en Management de l’Innovation c’est avec engouement que je m'investis sur un marché innovant et passionnant : la mobilité électrique.

Depuis 3 ans bientôt, j’évolue dans le domaine de l’électromobilité, tout d’abord chez SPIE, entreprise d’ingénierie électrique d’envergure et notamment engagée pour l’implantation des infrastructures de charge pour véhicules électriques sur le territoire. Puis, c’est en Janvier 2013, que je découvre la richesse et l’autonomie qu’offre une start-up, spécialisée dans la gestion informatique, dédiée à la gestion interopérable des accès et des paiements sur les bornes de recharges.

Cette expérience, c’est la preuve d’une grande adaptabilité, d’une organisation, d’une culture du challenge et du développement d’une expertise technico-commerciale. Elle m’a permis de développer un réseau de qualité avec l’ensemble des professionnels du secteur public et privé.

N’hésitez pas à venir vers moi si mon profil vous intéresse …





Mes compétences :

Électrique

Infrastructures

Innovation

Mobilité

Monétique

Gestion

Gestion de projet

Véhicule électrique