Delaporte STÉPHANIE

Le Cabinet DELAPORTE STEPHANIE AVOCAT assiste et représente les entreprises, les associations comme les particuliers devant les juridictions judiciaires, arbitrales, et disciplinaires.



Je mets à la disposition de mes clients mon expérience reconnue de plus de 17 ans en :



- Création et transmission d’entreprises,

- Organisation et gestion juridique des entreprises,

- Recouvrement de créances,

- Contentieux commerciaux et bancaires,

- Défaillance des entreprises,

- Recouvrement de charges de copropriété,

- Responsabilité…



Je vous accueille 1 avenue de Lattre de Tassigny à Nogent-sur-Marne où le cabinet offre des services juridiques pluridisciplinaires et transversaux pour répondre, sous la responsabilité et la garantie des Avocats, à l’ensemble des demandes d'une clientèle de particuliers et de professionnels formulée à la fois sur le plan du conseil mais également en terme de contentieux.



Mes compétences :

Droit des contrats

Droit des obligations

Procédures collectives

Droit commercial

Voies d'exécution …

Recouvrement des créances…