Delau ANTOINE

Madame, Monsieur,



Jeune homme niveaux 1 ér année de Master mécatronique qui est rentré dans la vie active, je suis à la recherche d’un emploi Titulaire d’une Licence professionnelle responsable de projet en conception mécanique, je vous soumets ma candidature pour me faire connaître de vos services.

- Au cours de mon BTS, j’ai travaillé sur les logiciels « Catia », « Autocad» et « Top-solid » pour la mise à jour de plans de détails.

- Durant ma licence, j’ai utilisé les logiciels « Catia » (en volumique et surfacique), « Top-solid » et « Autocad » en concevant des outillages de cambrage dans le cadre d’un travail sur un hélicoptère EADS, le Dauphin.

- En stage pour la SARL Aquaphile à Lyon (69), j’ai travaillé à la création de plans et d’images 3D avec « Catia »et sur la base de croquis ; ainsi qu’à l’identification des composants pour le prototype d’une machine spéciale productrice d’énergie.



J’apprécie le travail en groupe et j’ai toujours réussi à m’intégrer au sein des différentes entreprises pour lesquelles j’ai travaillé :

- En intérim pour l’entreprise technique et formage à Biars/Cère (46), j’ai utilisé les logiciels « Autocad » et « Solidworks » en tant qu’agent de bureau d’études.

- Au cours de ma dernière mission en CDD au sein de l’entreprise M-Tecks-EAC, j’ai participé à la conception d’outillages aéronautique et à celle d’un robot à grande capacité de franchissement avec « Catia » (en volumique et tôlerie). Et aussi pour un avant projet concernant une caméra d’inspection avec le logiciel « Solune » et « Catia » pour la création de nomenclatures de cartouches.



Passionné déjà très jeune, j’ai assisté à la construction et la mise au point d’un ULM. Cette passion pour l’aéronautique m’a conduit à étudier la mécanique puis la conception industrielle.

Ne craignant pas les responsabilités, je suis prêt à assurer des missions, même délicates, car je suis à la recherche d’expériences enrichissantes. Je suis motivé à mettre en application les compétences techniques et les enseignements reçus au cours de mes différentes expériences.

Le curriculum vitae, ci-joint vous donne des informations plus complètes sur mes études et mes différents postes. Je reste à votre entière disposition et je souhaite vivement vous rencontrer pour que vous puissiez juger de ma motivation.



Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



DELAU Antoine



Mes compétences :

Autocad

Catia

Conception

Conception de Produits

Conception de Produits Industriel

Hydraulique

mécatronique

Microsoft Works

Outillage

Projeteur

Solide Works