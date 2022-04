Delaunay RODOLPHE

FORMATEUR ACCOMPAGNATEUR EN E-COMMERCE



Accompagnement des professionnels du tourisme dans la mise en place du digital dans leur

stratégie (sur leur établissement et à distance)

2014 : Programme d’accompagnement auprès d’un groupe de 9 professionnels du tourisme

(hôteliers et restaurateurs) pour la CCI Grand Hainaut



Animations de formations et d’ateliers pratiques

( Les canaux de distribution, les médias sociaux, la E-reputation, les avis consommateurs, storytelling ou comment raconter une histoire, la stratégie digitale sur internet)



Membre du réseau d’experts « Tourisme & Stratégie » créé en 2012



Pour suivre notre actualité :

www.fmc-newtech.com

@Newtourism



Membre associé d'un réseau d'experts

http://www.tourisme-strategie.com/

https://www.facebook.com/tourismestrategie





Mes compétences :

E-tourisme

Etourisme

Nouvelles technologies

Facebook

Web