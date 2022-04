Delavergne LOÏC

Après une formation initiale axée sur les langues étrangères appliquées au commerce international, j'ai poursuivi ma formation universitaire dans cette voie et en pouvant parfaire ma pratique de la langue allemande en effectuant ma licence à l'Université d'Economie de Wuppertal.

J'ai terminé ce parcours en passant par Orléans où j'ai obtenu mon DESS validé par un stage de 6 mois au sein du sevice export de la société Gueydon SAS (grossiste en jeux et jouets)...



Un passage très formateur et efficient puisque j'ai rejoint le service dans la foulée en tant que commercial pour la zone suisse en charge du suivi des magasins King Jouet Suisse intégrés au groupe et à la prospective sur cette zone.



Après 1 an, l'opportunité s'est présentée de rejoindre la Centrale King Jouet en suisse avec plusieurs missions :

*2005-2006 : codification, approvisionnement, suivi logistique et informatique, catalogues, ouverture-implantation nouveaux magasins,

*2006-2008 : référencement, négociations des conditions, approvisonnnements centralisés, codification, sourcing Asie (2008), sélection et suivi de la création des catalogues.



Mes compétences :

Sourcing

Négociation

Achats

Distribution

Management

Asie