Delbeck PATRICK

Responsable commercial France pour une société basé à Dijon CLENAY , leader national et international , dans la fabrication de céramique et radians gaz pour le chauffage de locaux de grand et moyenne surface .

Commercialisation de tubes sombres et aérothermes ventouses , pour les secteurs : Industries, tertiaires, collectivités , restauration chauffage terrasse, concessions automobiles et poids lourd , Procès industriel alimentaires et autres , élevages.

Nous pouvons répondre à votre projet en France ou étranger , par une étude, bilan énergétique, détermination des matériels, possibilité de devis de pose et contrat d'entretien.

