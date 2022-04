Deleigne MAXENCE

Actuellement cadre supérieur comme directeur, je suis en charge de plusieurs agences opérationnelles et commerciales.

Homme de terrain, doté d’un grand sens relationnel, je suis reconnu pour mes aptitudes managériales, mes capacités d écoute et motiver par l’exemple à fédérer autour d’un projet.

Autonome, réactif et disponible, mon leadership, mes qualités d’analyse et de rigueur dans l’application des process, ma culture du résultat sont mes atouts pour mener à bien les missions confiées.

Mes différentes expériences, me permettent d’appréhender efficacement l’organisation, la gestion et le développement d’un centre de profit important et multi sites.

Formé et habitué à évoluer dans des contextes difficiles, j’évolue à travers une communication éfficace.

Issu d’une formation basée sur le service client, j’apprécie les environnements de prestations de services au sein desquels la gestion du capital client est omniprésente

Fort d’une grande polyvalence et d’un parcours de plus de 10 ans dans la direction d’une activité de prestation de service B to B