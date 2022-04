Deligny MÉGHANN

De formation agroalimentaire, j’ai su acquérir lors de mes précédents emplois de l’expérience sur la gestion de production et le management

La réactivité et l’autonomie m’ont permis de répondre aux objectifs de la direction en terme de coûts qualité et délais

Motivée pour accomplir de nouveaux challenges et enrichir mon expérience professionnelle (dans l’agroalimentaire mais aussi de nouveaux secteurs qui me sont inconnus et que je serai ravie de découvrir !)



Mes compétences :

Management

Gestion de la production

Processus agroalimentaire

Haccp

Polyvalence

Logiciel SAP

Amélioration continue