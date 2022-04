Delimange MARINE

Diplômée du BTS MECP (Métiers de l'Esthétique, de la Cosmétique et de la Parfumerie) option MARQUES depuis le 26 juin 2015, mon contrat en institut de beauté se termine fin aout 2015. Mon BTS me permettant d'évoluer dans les métiers de la beauté, je souhaite devenir commerciale au sein de marques afin de les représenter et de conseiller au mieux nos futurs clients.

Étant une personne dynamique, souriante et qui s'adapte rapidement à toutes les circonstances je suis capable de répondre aux taches qui me seront confiées avec efficacité et sérieux.