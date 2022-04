Deljarrie MARINE

Forte d'une expérience de 5 ans dans le domaine de l'assistanat polyvalent, des ressources humaines et commerciales, je suis aujourd'hui de nouveau à l'écoute du marché pour un nouveau défi professionnel dans lequel je pourrai apporter mon savoir faire et mes compétences



La polyvalence dont j'ai su faire preuve dans mes diverses fonctions m'a permis de mettre en pratique mon sens de l'organisation et de la relation clientèle, tout en respectant un objectif de qualité, dans la transmission des informations techniques sur les produits et services de l'entreprise.



Le défi que je recherche, serait idéalement dans un milieu commercial dans une activité à forte valeur ajoutée



Mes compétences :

Excel

Salesforce

Word

Téléprospection

Administratif

Recrutement

Commercial

Devis

Gestion des réclamations

Gestion de la relation client