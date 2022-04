Delorme MARION

Je souhaite intégrer une entreprise à taille humaine en tant que chef ou coordinatrice de projet dans le domaine de l'environnement. Je suis particulièrement intéressée par les projets de valorisation biologique de la matière et par les projets d'envergure internationale.



COMPETENCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

* Gestion d’effluents industriels (pétrochimie, agroalimentaire) , municipaux, eaux de process

* Procédés d’épuration chimiques et biologiques des eaux

* Techniques de laboratoire (analyses physico-chimiques, microbiologistes)



MANAGEMENT ET CONDUITE DE PROJET

* Coordination de projets et du travail d’équipes pluridisciplinaire

* Encadrement de techniciens



COMMUNICATION

* Interface clients et fournisseurs

* Rédaction de documents techniques et protocoles



ANGLAIS, ITALIEN, ESPAGNOL COURANTS

* 9 mois cumulés en pays anglophones

* Semestre d’échange universitaire en Amérique du sud

* 2 années d’expérience professionnelle en Italie



Mes compétences :

Ingénieur

Environnement

Développement durable

Biochimie

Biotechnologie