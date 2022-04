Céline BEHRA (NÉE VALETTE)

Diplomée ingénieur en Biochimie et Biotechnologies de l'INSA de Lyon, j'occupe actuellement un poste de responsable de laboratoire qualité dans la société Imaxio.



Mes diverses expériences m'ont permis d'acquérir une expertise technique en développement de méthodes analytiques biochimiques et Immunologiques.

Par ailleurs, j'ai pu me familiariser avec la pluridisciplinarité du métier d'ingénieur en montrant mes capacités d'adaptation et ma réactivité face à des problèmes complexes.

Enfin, j'ai su aiguiser mon esprit d'analyse et développer mes capacités à communiquer avec mes proches collaborateurs et les différents services des entreprises.



A ce jour, l'expertise technique acquise me permet de mieux appréhender des fonctions managériales.



Je suis ouverte à toute proposition me permettant d'évoluer dans ma carrière, de prendre de nouvelles responsabilités et de diversifier mes compétences. N'hésitez pas à me contacter.



Compétences Techniques :

- Etude des interactions moléculaires : ELISA, BIAcore (dosage et mesure d'affinité), Néphélométrie.

- Caractérisation des protéines : SDS-PAGE, Western Blot, Dot Blot.

- Purification des protéines : Chromatographie : exclusion, échange d'ion, affinité, HPLC.

- Quantification des protéines : Dosage de bradford, BSA, Lowry.

- Biologie moléculaire : RT PCR, PCR en temps réel par light cycler, SSCP, dHPLC.

- Biologie cellulaire : Mitotracker, culture cellulaire.

- Techniques diverses : Dosage enzymatique, extraction d'ADN et ARN, dosage d'endotoxine, DLS.

- Statistiques : Mise en place, pratique et analyse des plans d'expérience.





Compétences Informatiques :

- Pack Office

- Logiciel PLA2.0 (analyse en droite parallèle selon Pharmacopée Européenne)

- Logiciel statistiques : JMP, Graph Pad

- Autres : BIA evaluation, SoftMaxPro



Autres compétences :

- Mise en place d'un laboratoire

- Rédaction de rapport et présentation orale en Anglais

- Aime communiquer avec ses collaborateurs et les différents services

- Gestion de projet

- Encadrement d'une technicienne



Mes compétences :

Bio

Biochimie

Biotechnologies

ELISA

HPLC

Immunologie

Industrie pharmaceutique

PASTEUR

Test