Orlane MARION



Parcours professionnel :

A ce jour :

DRH

MAFELEC Team







2018 - 2019

RESPONSABLE RELATIONS SOCIALES - Groupe SAICA EL

Suite au rachat du groupe français EMIN LEYDIER par le groupe international SAICA, je suis désormais en charge des relations sociales pour le périmètre SAICA EL (ex Emin Leydier)







Mars 2016- Août 2018

RESPONSABLE DES AFFAIRES SOCIALES - Groupe EMIN LEYDIER - 1000 SALARIES

8 sites industriels



en charge des relations sociales pour l'ensemble des sites du groupe

de la formation

des aspects juridiques et droit social

des rémunérations et du contrôle de gestion social

de la communication sur des projets spécifiques



Groupe EMIN LEYDIER : 1000 salariés- Activité Papier / Carton

2 sites de production de Papier pour carton d'emballages, 100 % à base de papiers recyclés, sites en flux continu

4 cartonneries - sites de production de cartons d'emballage

2 cartonnages





§ Février 2004 - Mars 2016 : Société EMIN LEYDIER

Groupe de 1000 salariés- Activité Papier / Carton

site de CHAMPBLAIN Papeterie produisant du papier pour ondulé - site avec travail en continu- 300 salariés

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES



- Membre du Comité d'Exploitation



* Définition et mise en oeuvre de la politique RH sur un site industriel : Recrutement, Formation, gestion des effectifs et conseil en organisation, Sécurité, veille sociale



* Animation des relations sociales dans le cadre d'une forte présence syndicale : CE - DP - CHSCT ; négociations de différents accords ; .

* Mise en oeuvre d'un PSE, négocation d'un temps de travail à la hausse et modification des cycles de travail.

* Démarche GPEC, entretiens annuels.

* Management d'une équipe de 7 personnes

* Participation active à une démarche de prévention sécurité

* Interlocuteur des Directions du travail, inspection du travail, médecine du travail, CRAM ... dans un contexte difficile

* Travail pour remise à jour des classifications et grille de rémunérations



Forte présence des RH dans le conseil aux responsables opérationnels.





§ avril 2002 - février 2004

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES ADJOINTE

Société Lafuma



§ mars 1995 - avril 2002

Assistante Ressources Humaines puis Responsable Paye puis Chargée des Ressources Humaines

Société Chamatex







Formation :

> 1992 Diplome de SCIENCES PO Lyon, section économie et Finances, Option RH

> 1990 DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION - Villeurbanne





Formation continue:

2007 : Formation à l'entretien individuel - MOORTGAT

Depuis 2004 : Suivi du cycle de Techniques de négociation raisonnée avec le Centre Européen de la Négociation (Paris)





2007 : Intervenante professionnelle en licence pour l'université Lyon 3 - enseignement de la gestion des Ressources Humaines





Informatique :

Maîtrise des outils Microsoft : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Paie sur Hypervision



Mes compétences :

Formation

Gestion du personnel

GESTION DU PERSONNEL ? Recrutement

Paye

Recrutement

Ressources humaines

Relations sociales

Négociation

REMUNERATION