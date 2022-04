Delphine A.SOUSTRE

Après un bac option musique en poche, Delphine décide de poursuivre ses études en Arts et Musique, à l'Université de la Sorbonne, où après 5 longues années, elle obtient un DESS de management et gestion des institutions culturelles. Elle joue toujours 3 instruments et fait partie du petit chœur de la Sorbonne. Elle collectionne notamment de très belles expériences professionnelles, à la radio, à l'Opéra de Paris, dans plusieurs Festivals et auprès d'agents artistiques.



Pour payer ses études, elle organise et dirige des centres de vacances, et se préoccupe de l'éducation et des activités culturelles des enfants de 3 à 17 ans. Elle sera notamment responsable d'un centre de loisirs parisien, tous les mercredis, pendant 5 ans.



C'est à la fin de l'année 2004 que Delphine décide de rejoindre Londres. C'est une période difficile, d'adaptation, son premier rôle en tant qu'assistante personnelle du Directeur Général d'une des plus importantes sociétés de médias de Londres lui donnera confiance en anglais. Elle s'habitue peu à peu au monde des affaires et décide finalement de créer sa société de production, la solitude dans son travail et la difficulté de se faire connaitre dans le monde de la musique l'amènent à arrêter cette activité deux ans plus tard.





Entre temps, Delphine organise des conférences internationales au Brésil, Thaïlande, Japon, Corée, Etats-Unis, Angleterre, dans le domaine de l'Education. Cette expérience enrichissante lui confirme sa passion des voyages et de l'organisation de voyages d'affaires.



Londres est la capitale du monde de la finance, de ne rien connaitre à ce monde et de vivre tous les jours au milieu des banquiers finit par inspirer Delphine. C'est en mai 2007 qu'elle décroche un poste dans le "Business Development" pour une société de média, organisatrice de conférences privées pour des grandes fortunes. Elle apprendra seule et grâce à son patron les bases du système financier et le fonctionnement des institutions financières. Elle se consacrera notamment à l'organisation de conférences sur la philanthropie, les investissements socialement responsables et la microfinance.



Encore une fois, elle est dans son élément, ces conférences sont sources de connaissance et d'échanges de contacts entre les entreprises familiales et les institutions financières, grandes marques de luxe ou institutions culturelles comme Christie's.



Aujourd'hui Delphine est actuellement en voyage depuis le 19 septembre 2008 et reprendra son travail en juin 2010 sur Sydney en Australie.



Son prochain grand challenge : la traversee du Pacifique a la voile, de janvier a juin 2010 au depart de Panama.