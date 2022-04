Delphine AGBOTON KPESSOU

Après des études en transport maritime achevées en 2004, je suis entrée dans la vie active cette même année en rejoignant les équipes de la société Hapag-Lloyd.



En 2005, j’ai poursuivi mon aventure professionnelle en intégrant le groupe Kuehne + Nagel en tant qu’agent de transit.



En 2011, forte de mes sept années d’expérience dans le transport maritime, j’ai souhaité me réorienter professionnellement en occupant un poste beaucoup plus stratégique, à savoir celui d’Acheteur, afin d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire à mon entreprise.

Afin de mener à bien cette réorientation et de me doter des connaissances théoriques nécessaires à l’activité d’Acheteur, j’ai décidé de rejoindre le Mastère Spécialisé en Management de la Chaine Logistique et Achats de la Skema (entité née de la fusion entre l’ESC-Lille et le CERAM).



J’ai sélectionné ce métier car il correspond tant à mes attentes professionnelles (travail collaboratif, transversalité) qu’aux qualités qui me sont reconnues à savoir professionnalisme, polyvalence, sens du relationnel et de la négociation.

D’un point de vue strictement personnel, je me définirai tout simplement comme une « bonne vivante ». Je suis gourmande de la vie, curieuse, déterminée, dynamique et pleine d’entrain.

Mes hobbies sont ma famille, le sport (Running, Fitness) et la cuisine.



