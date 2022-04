Delphine ALLAIN

Riche d'une expérience de 8 année dans le secteur médical et notamment dans la présentation et dans la vente de dispositif médical, j'ai acquis de bonnes connaissances des différents acteurs médicaux aussi bien en ville et à l'hôpital. Mon excellent relationnel, ma forte adaptabilité et mon sens du résultat sont mes principales qualités pour réussir mes missions.

Je souhaite aujourd'hui mettre à profit mes compétences commerciales, mon enthousiasme et mon empathie au sein d'un Groupe ou d'un Laboratoire sur la région Rhône Alpes qui porte des valeurs de confiance et d'éthique.



Mes compétences :

Sens du contact

Dispositifs médicaux

Force de proposition

Ecoute

Prospection commerciale

Adaptabilité

Négociation commerciale