Delphine AMAUCÉ

Infopro Digital est un groupe leader d'information et de services professionnels en France.



Nous couvrons sept univers clés de l'économie : l'automobile, l'assurance et la finance, la distribution, le tourisme, l'industrie et l'énergie, les collectivités locales, la construction.



Infopro Digital propose aux acteurs de ces univers une gamme complète de médias et de services : logiciels experts, plateformes en ligne, magazines, salons, formations, conférences…



Ces outils leur permettent de communiquer, de surveiller leur environnement, d'améliorer leur activité et de progresser dans le cadre de leur métier.



Le Groupe connaît une croissance de 25 % par an depuis sa création en 2001. Cette croissance est le fruit d'acquisitions ciblées et d'un développement organique fort.



Retrouvez toutes nos offres : http://www.infopro-digital.com/carrieres/nos-offres/