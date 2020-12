Delphine ANSQUER

Bonjour,



Autonome et curieuse de nature, j'ai créé en janvier 2011 le télésecrétariat Des Touches aux Mots au sein de la Coopérative COOPANAME, puis à la suite d'une collaboration heureuse, j'ai rejoint La Compagnie des Télémates, agence de télésecrétariat créée par Céline LIEFFROY, spécialisée dans la retranscription de fichiers audio.



Chaque domaine ayant ses pratiques spécifiques, j'adapte la réalisation de la prestation aux besoins du client.



Je transcris avec précision les enregistrements d'entretiens notamment sociologiques, de cours, de conférences, de colloques et prépare la synthèse de réunions, de conseils d'administration, d'assemblées générales ...



L'écrit étant un important moyen de communication et pour une meilleure lecture, je relis et corrige les documents écrits, sites internet et blogs compris.



www.lestelemates.fr



Mes compétences :

Transcription audio

Assistance administrative

Retranscription