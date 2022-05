Nathalie TOMACHEVSKY

Mes coordonnées :

01.41.11.94.79





Mes domaines de compétences



·Elaboration des plans de marketing opérationnel et pilotage des actions

·Gestion d’une gamme de produits : Analyse du marché, étude de positionnement produit, analyse du cycle de vie des produits, définition de l’identité visuelle

·Production de contenu (papier et site internet) : conception de catalogue, rédaction de fiches produit (argumentaire technique et commercial), rédaction de manuels d’utilisation, de mailing et de tous supports de communication

·Réalisation d’études sectorielles et veille concurrentielle

·Compétences en gestion de projets : suivi des coûts et des délais, évaluation et reporting

·Développement de partenariats

·Organisation de salons et de séminaires



Mes principaux atouts



·Bonne culture générale et excellentes capacités rédactionnelles

·Anglais et russe courant

·Bon relationnel et capacité de dialogue avec des interlocuteurs de tous niveaux

.Aptitude à gérer des projets transversaux impliquant les différents services concernés

·Diplomate, enthousiaste et motivée



Mes compétences :

Marketing opérationnel