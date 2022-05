Patrice BERARD

Libraire, je tiens, en fin de semaine, une librairie de livres anciens à Trôo (41800),

Compositeur, je suis inscrit à la SACEM depuis 1977,

Photographe, j'ai exposé quelques oeuvres depuis 1997,

Linguiste, je travaille sur "la valeur sémique des phonèmes" depuis plus de vingt ans (thèse en cours de rédaction), A ce sujet, il m'intéresserait d'entrer en contact avec toute personne, parent, personnel de crèche, susceptible de noter l'apparition des sons produits par le tout jeune enfant (2-3 à 12 mois) et la situation de production de ces sons. Merci d'avance.

Comptable... il faut bien vivre et j'aime mon métier



J'ajouterais: Informaticien mais dans des langages qui n'ont plus cours aujourd'hui ou encore cinéaste pour avoir réalisé et produit un film documentaire sur l'Île de Pâques en 1980 (52')



Mes compétences :

Fiscalité

Comptabilité