Delphine AUBIN-MOUSSET

Formée pour aller toujours plus vite et plus haut, j'ai passé 15 ans, à des postes en marketing stratégique et opérationnel, en France et à l’étranger, dans de grandes et petites entreprises, puis à former des étudiants. Ce parcours, avec du voyage et de la diversité, de la réflexion et de l’action, du grand et du petit, du global et du local, du « faire » et du « transmettre » m'a longtemps nourrie et fait grandir...mais toujours tapie était la petite voix qui me disait que ce n'était pas là ma juste place.

Comme tout allait vite, trop vite, j'ai choisi de ralentir. Pas par opposition mais par évidence; un besoin soudain de prendre du temps, d'observer, de DISparaître, d'arrêter de paraître, pour mieux réaparÊTRE...



J'ai alors ouvert une page blanche qui m'a menée à bien des rencontres et expériences. Après un temps de formation (au marketing digital et au coaching) et d'incubation, j'ai créé EGO-LOGIC, dont la mission est d'accompagner - via des missions de coaching, de conseil et de la formation - les organisations et les personnes à traverser les périodes de changement, notamment en (re)mettant plus de sens dans leur(s) activité(s).



Je me sens aujourd'hui à ma "juste place" en faisant ce que j'ai toujours aimé faire: être à l'écoute et comprendre, pour accompagner individus et organisations vers des solutions qui leur ressemblent.



Mes compétences :

Marketing

Market research

Management

Communication

Artisanat

Agroalimentaire

Packaging

Formation

Veille concurrentielle

Stratégie de communication

Stratégie d'entreprise

Marketing stratégique

Réseaux sociaux

Webmarketing

Enseignement

E-commerce