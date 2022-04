Julie LÉVY

Avec 14 ans d'expérience en stratégie et développement de marque, innovation et marketing opérationnel, mon parcours professionnel a évolué dans l'univers formateur des produits de grande consommation :



- 6 ans chez SC Johnson, multinationale américaine sur le secteur des produits d'entretien, où j'ai eu des responsabilités au sein de la Direction Innovation Europe puis de la Direction Marketing France.



- 8 ans chez Lesieur, entreprise française majeure sur le marché des huiles et des sauces froides.



En tant que Chef de Groupe au sein de la Direction Marketing, je suis responsable du P&L et de la stratégie de marque, de la dynamique d'innovation, de la stratégie de communication et du plan d'action opérationnel. En synthèse, j'ai remis à plat la stratégie de la marque ISIO 4, lancé 4 innovations majeures (dont 2 nouvelles catégories) et développé plusieurs campagnes publicitaires, qui ont permis de relancer la dynamique de recrutement et la croissance business.



Je manage aussi des collaborateurs que j'ai à cœur de faire progresser et je coordonne des équipes projets multifonctionnelles.



Mon souhait est de prendre de nouvelles responsabilités et mener de nouveaux projets de développement de marques au service des consommateurs.



Mes compétences :

Management

Communication

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Innovation

Business development