Delphine AUBRIL

Double compétence développement produit : de la vision marché à la compréhension de la technique



Ingénieur agroalimentaire et santé, j’occupe une fonction de chef de projet Recherche et développement, spécialisé sur les ingrédients santé et fonctionnels destinés aux animaux de compagnie. Impliquée dès la création de cette nouvelle activité, j’ai contribué pendant 4 ans au déploiement de nouveaux ingrédients en tant que chef de produit au sein de l’équipe Marketing avant d’intégrer début 2012 le centre de recherche pour mettre à profit mes connaissances techniques.



Forte de cette double expérience, je mets en oeuvre mes connaissances techniques afin de développer de nouveaux projets et produits tout en conservant une vision globale et en lien avec le marché.



Mes compétences :

Ingénieur

Gestion de projet

Nutraceutique

Pet food