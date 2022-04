Mon experience professionnelle et mon envie de transmettre ce savoir m ont permis de demarrer dans ce milieux :

Les echanges, le challenge,...

Je cherche a m ameliore, a en savoir plus, a m occupe plus encore.....



Mes compétences :

HACCP

Technologie culinaire

Management

Secourisme

Cuisine traditionnelle

Organisation d'évènements