Delphine AVICE

Bonjour,



Je suis à la recherche d'un poste dans le domaine des Ressources Humaines, de la paie ou du secrétariat.



Je suis forte d'une expérience professionnelle de 5 années dans divers établissements scolaire où j'ai été amenée à gérer le service de la vie scolaire.

Je suis également titulaire d'une Formation de 13 mois dans les Ressources Humaines au cour de laquelle j'ai pu étudié les processus de recrutement, de paie ainsi que la législation du travail.



En alternance chez Renault Cléon où j'ai essentiellement travaillé sur la gestion des intérimaires et la mise en place de divers tableau de bord.



En cour d'acquisition d'un titre de gestionnaire de paie, a la suite d'un stage de 6 semaines chez Adecco, je souhaite mettre mes acquis en situation le plus rapidement possible.



Si mon profil correspond à vos attentes n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Word Processing

BPU

Microsoft Excel