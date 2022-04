Delphine BERDUGO

Responsable des ventes et développement de portefeuille clients depuis plus

de 15 ans dans le domaine du diagnostic clinique sur le secteur Ils de France.

Ventes de solutions automatisées et Réactifs en microbiologie et biologie moléculaire pour les laboratoires d’analyses médicales publics (APHP, RESAH...) et privés.



Mes compétences :

Vente directe

Santé

Biotechnologies

Oncology

Microbiologie

Biologie moléculaire