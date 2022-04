Delphine BERET

Votre besoin :

Vous recherchez un(e) graphiste free-lance pour des missions ponctuelles, une collaboration de courte ou de longue durée ; un petit flyer ou un catalogue de 500 pages ; une identité visuelle complète déclinée sur tous les supports imaginable ou une retouche photo de qualité ? Ne cherchez plus, vous avez trouvé !





Mon parcours :

Après une formation pluridisciplinaire et après quatre belles années passées en agence d’évènementiel où j’ai pu me faire les canines sur des projets et des supports très variés (print, web, animation, vidéo, tournage, régie sur site) j’ai décidé de me lancer dans la merveilleuse jungle de l’indépendance.





Philosophie de travail :

Directrice artistique/ Graphiste basée sur Paris, je suis à votre disposition pour réaliser vos envies et vous fournir une prestation de qualité. Je vous conseille et vous guide tout au long de l’élaboration de vos projets, du cahier des charges jusqu’au produit fini.

A l’écoute des demandes et des objectifs du client, j’apporte mon expertise avec originalité et sérieux.



Prestations :

Edition, presse, création de logo, charte graphique, papeterie, carte de visite, flyer, affiche, dépliant, plaquette, brochure, bâche, kakémonos, habillage de stand et de locaux, retouche photo, plv ; design sites, bannières, bandeau publicitaire fixe ou animé, newsletter, présentation animée...



Tarifs :

300€/jour ou forfait selon projets













Mes compétences :

Photoshop

Flash

Indesign CS6

Illustrator

Acrobat

Office

WebDesign

Direction artistique

Communication visuelle & Identité

Maquettiste