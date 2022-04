Delphine BERTHOMÉ

Mon Savoir être ...



- Esprit de synthèse et d’analyse



- Sens du relationnel, et de la communication



- Qualité de pédagogue : formation des nouveaux arrivants à l’utilisation de SAP, aux méthodes et organisation de l’entreprise



- Déploiement d’une grande énergie dans les projets pour les intérêts de l’entreprise



- Autodidacte : le terrain et le relationnel pour apprendre et évoluer



Mes compétences :

SAP

CRM

Excel

Word

Powerpoint

Sales force

Export

Extranet

Administration des ventes

Relationnel

Travail en équipe

Accueil des clients

Autonomie professionnelle

EBP Gestion commerciale

Accueil physique et téléphonique

Evénementiels et salons

Correction orthographique

Formation