Delphine BERTIN-LAVERSANNE

Véritable généraliste des Ressources Humaines avec plus de 10 ans d'expérience et un bac+5 en Droit social.



Au cours de mes expériences au sein de la société In-Fusio et du Groupe UGECAM, j’ai eu l’occasion de développer une compétence de RH généraliste en partageant mes activités diverses entre le recrutement, la gestion et l’administration du personnel, la communication interne, la gestion des relations sociales, la formation, les litiges, la sécurité et la veille juridique.



Je suis soucieuse d’intégrer une équipe sachant relever des challenges ambitieux tout en sachant valoriser les ressources humaines.



Mes compétences :

Administration

Formation

Généraliste RH

Gestion du personnel

GESTION DU PERSONNEL ? Recrutement

GPEC

Paie

Recrutement

Ressources humaines

Gestion administrative