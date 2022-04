Delphine BERTOLACCI

Ingénieur agro-alimentaire technico-commerciale avec un Master en Marketing



Ce que j'apporte :

- une vision internationale grâce à mes expériences en Espagne, Suisse, Italie et Maghreb

- une expérience dans la gestion commerciale d'un portefeuille de clients

- détecter les besoins des clients et proposer la meilleurs solution technique pour répondre à leurs attentes

- une expérience dans le suivi des politiques marketing (création d'argumentaires, PLV...), le pilotage des budgets et leur planification pour l'année suivante



Je me définie :

- flexible, adaptable

- persévérante



Mes spécialités :

- industries agro-alimentaires

- produits de grande consommation



Mes compétences :

Marketing

Vente

Travail en équipe

Gestion d'équipes

Prospection commerciale

Grande consommation

Grande Distribution

Industries agroalimentaires