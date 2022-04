Delphine BESSAC

Diplômée du CESEGH, j'oriente spécifiquement ma carrière professionnelle dans le secteur médico-social.



Mes valeurs professionnelles sont le " respect " du résident,du patient, de leurs familles et du personnel ainsi que " la communication " qui permet un vrai travail pluridisciplinaire.



Réellement passionnée par mon métier je mets tout mon dynamisme et ma volonté dans la réalisation de ma fonction.

Mes expériences dans la qualité me permettent d'apporter une rigueur de travail et également de répondre aux besoins naissants des EHPAD dans ce domaine.



A cet amour du secteur médico-social s'ajoutent mes connaissances et mon expérience de la gestion financière et budgétaire.