Delphine BESSET-DERYNCK

Formatrice-Coach-Conférencière en communications "Agiles et Habiles" :

Il s'agit d'apporter des clés de facilité et de flexibilité pour développer une communication "positiviste" au cœur de vos échanges et de vos activités.

C'est un accompagnement vers "l'optimalisme " (utiliser les points forts au profit des leviers professionnels et personnels de chacun).

Utiliser les comportements adaptés dans la relation avec les autres et surtout avec soi même.

Cela concerne tous les chemins d entrée en communication tant dans les entreprises, grandes écoles et collectivités... etc

Management et cohésion, relation client, développement commercial, gestion de l'activité, réclamations et incivilités, prendre la distance face aux stress et comportements addictifs, animer un groupe et faire preuve d'assertivité... sont autant de domaines qui font partie de mes axes de compétences.

Mes apports sont inspirés, entre autres, de la psychologie positive et de la ludopédagogie afin de faciliter et enrichir les prises des conscience et pistes d'évolution individuelles et collectives.

"Je suis une fabricante de chemin...pour vous aider à semer vos petits cailloux..."



Mes compétences :

atelier du bonheur "un bol d'air"

communication

relation clients

coaching

aisance relationnelle

techniques commerciales

management

négociation

développement personnel

leadership

réseau