Avec plus de 160 000 collaborateurs partout dans le monde dont prés de 34000 personnes en France, le Groupe Axa s'inscrit comme le leader Mondial de l'Assurance à la solidité incontestée.

Je travaille aujourd'hui dans la branche AXA Epargne et Protection et je porte les valeurs du groupe : l'esprit d'équipe, le réalisme, le professionnalisme ou encore le respect de la parole donnée....



Concrètement, j'interviens, auprès des particuliers et des professionnels, sur des sujets liés à des domaines essentiels ! A savoir : la protection: la vôtre et celle de vos proches, votre retraite, votre épargne et la valorisation de votre patrimoine.

Je vous apporte à la fois un conseil adapté et une présence engagée dans les moments clés de votre vie !

Me rencontrer c'est vous assurer que vos garanties sont suffisantes, par rapport à vos besoins ou de bâtir ensemble un programme de solutions adaptées et sur mesure !



A très bientôt.



Delphine Biguet.



Mes compétences :

Ecoute

Accompagnement

Conseils

Protection des biens et des personnes

Analyse des besoins