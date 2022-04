Delphine BILLARD BALLOT

Assistante de production chez Céleste depuis environ 1 an, je suis toujours photographe indépendante et réalise notamment des portraits, des commandes institutionnelles et de la photographie d'art.

Mon travail sur les chevaux est visible sur mon site: delphinebillardballot.book.fr



Mes compétences :

Administration

Administration de production

autonome

Casting

Comptabilité

Créative

Petite comptabilité

Photographie

Photomontage

Portraits

Production

Réactive

Sérieuse

Créativité

Montage photo