Delphine BIVONA

Avocat au Barreau de PARIS depuis 2004, mon activité est principalement dédiée à la résolution des conflits parentaux et au droit du divorce.



Membre d'une association qui promeut la coparentalité, je suis amenée à traiter des dossiers sensibles qui exigent expérience, humanité et disponibilité, critères auxquels je suis très attachée et sur lesquels je ne transige pas.



Je propose ainsi à mes clients un réel accompagnement pendant la durée de leur procédure, outre mes compétences juridiques.