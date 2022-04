Delphine BODIN

J’accompagne mes clients de la réflexion marketing stratégique jusqu’au lancement opérationnel de leurs produits et services.



Les missions variées que j’ai effectuées au sein d’opérateurs ou de grandes entreprises (études marketing, AMOA, conseil en innovation digitale, stratégie de distribution…) m’ont permis de développer une solide expérience en pilotage de projets de transformation.



Mes qualités relationnelles et ma maîtrise de l’anglais me permettent de coordonner de manière fluide et efficace de nombreux interlocuteurs internes (Direction Réseau, DSI, Directions Métiers…) et externes (fournisseurs, partenaires…), dans des environnements parfois complexes.



Mes compétences :

Avant-vente

Gestion de projets

Marketing opérationnel

Focus groups

Marketing stratégique

Études de marché

Études qualitatives

Télécoms

Conduite du changement

Modélisation de Processus (Visio)

Animation d'ateliers

Appels d'offres

Parcours clients

Coordination SI / Métiers

User interface design

Recette fonctionnelle

Innovation digitale

Spécifications fonctionnelles

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Applications mobiles

Business Plan

Business Intelligence (Business Objects)