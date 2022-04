Delphine BOGHOS

/// EXPÉRIMENTER, PARTAGER, INNOVER ///

Créer des liens, des passerellles, des réseaux entre personnes, groupes et milieux differents m'a toujours intéressé. J'investi ma formation en socioanthropologie et en management cultural pour explorer le monde social et culturel qui m'entoure, essayer de le comprendre et mettre à profit mes outils et aptitudes pour apporter ma pierre à l'édifice.



Je me concentre de plus en plus sur un travail plus stratégique et/ou qui développe la réflexion, la recherche et l'intelligence partagée.



Spécialités:

- Management culturel (Production, Communication, Gestion)

- Recherche et Développement / Stratégies et réseaux

- Conception de projets, formations, actions avec les publics

- Formations et laboratoires d'échange et expérimentation



Mes compétences :

Comunicación

Comunication

Conception

Direction de projets

Gestión Cultural

Investigación

Investigación y desarrollo

Management

Management culturel

Producción

Production

Recherche

Recherche et Développement