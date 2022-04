Delphine BOUDET

Curieuse, volontaire, dynamique, j'ai développé au cours de mes expériences les compétences suivantes:



Management hiérarchique et fonctionnel

Développement de partenariats associatifs et institutionnels

Pratique du fonctionnement d’un réseau

Aisance relationnelle



Conduite de projets

Gestion d’équipement médico-social

Ingénierie de formation, conseil et expertise

Rédaction de rapports, de synthèses, de discours



Word, Excel, Power Point, Internet



Allemand courant : 1 année passée en Allemagne

Anglais : lu, écrit, parlé



