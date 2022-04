Delphine BOUR

Ma mission porte sur deux axes majeurs :



- améliorer le fonctionnement et les performances de l’entreprise au travers de projets stratégiques

- être garant du respect des process





Mes principales compétences :



Gestion de projets :

- Analyser les besoins, rédiger le cahier des charges, définir et respecter les délais

- Tester et suivre les mises en place avec les équipes techniques et les prestataires

- Reporter aux instances de décisions

- Rédiger les modes opératoires et être un support aux utilisateurs (50 à 200 personnes selon les outils)

- Proposer le plan d’amélioration continue



Change Management :

- Communiquer sur les changements de process et les optimisations apportées

- Former les utilisateurs (siège et filiales)

- Animer et coordonner les réseaux de référents (10 à 30 personnes selon les communautés SAP, Book Marketing et contrôle interne)



Audits :

- Organiser, préparer et assurer le bon déroulement des audits

- Centraliser et contrôler les documents

- Loi de sécurité financière japonaise - JSOX (groupe Shiseido côté à Tokyo) : certifié depuis 7 ans



Logistique :

- Planifier les préparations et expéditions de commandes

- Informer les clients

- Gérer les dysfonctionnements



Mes compétences :

Internal Audits

Training

SAP ERP

Internal Controls

Methodology

SAP Non Stocked Purchases

JDE

Customer Service

Change Management

Project Coordination