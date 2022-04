Delphine BROUDIC ESCRIVA

Le Groupe SWEETCOM, spécialiste dans le domaine des Energies Renouvelables depuis plus de 10 ans : Pompes à chaleur, Solaire, Photovoltaïque, Energie Eolienne, Chauffage, Climatisation, Radiateurs, Isolation..., recherche, pour son développement :



Un Commercial VRP Exclusif (H/F).

Disponible rapidement, vous avez des connaissances dans notre domaine, vous avez une expérience probante de la vente aux particuliers et vous souhaitez vous investir dans une société en pleine expansion afin de vendre nos produits.



Vous serez chargé de développer une clientèle de particuliers à partir de rendez-vous fournis (centre appel interne).



Poste en CDI.

Formation assurée.

Forte rémunération (commission jusqu'à 10%) -- minimum conventionnel garanti

Véhicule et téléphone.



Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation par mail à :

d.broudic@domolia.fr





