Delphine BUFFET

Le domaine de l'art m'a toujours intéressé. Suite à une mission faite au sein du Festival Annecy Cinéma Italien, j'ai découvert l’envers du décor de l'organisation d'un festival : J'ai donc décidé de partir sur cette voie et de me spécialiser dans la communication et l'organisation dans le domaine culturel.



J'ai participé durant cinq années au festival Annecy Cinéma Italien mais aussi au Festival International du Film Francophone de Namur en Belgique durant trois mois.



Mon expérience en communication s'est développée suite au poste d'assistante de communication que j'ai occupé à l'ODAC (Office Départemental d'Action Culturelle - Annecy)



J'ai pu perfectionner mes connaissances en technique ainsi qu'en logistique, communication et organisation d'événements grâce au poste d'animatrice culturelle au centre social et culturel La Soierie (Faverges-74).



J'ai travaillé comme Animatrice Culturelle et régisseur général au Centre Social et Culturel La Soierie (Faverges-74): communication, accueil des artistes, installations régie son et lumières.



Mes compétences :

Photoshop, Illustrator, Indesign

Théâtre

Cinéma

Art

Logistique

Organisation

Communication

Spectacle vivant